Celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione a Pietra Ligure: il 23 aprile omaggio ai patrioti al Santa Corona

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, le sezioni A.N.P.I. di Pietra Ligure e Calice-Rialto, con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure, organizzano una significativa cerimonia commemorativa presso l’Ospedale “Santa Corona”.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 aprile, alle ore 10:30, con ritrovo presso la lapide del padiglione 22. Da lì, il corteo proseguirà verso il padiglione “Elio”, dove verranno deposte delle corone in memoria dell’asilo e delle cure fornite ai patrioti feriti durante la Resistenza. Un momento solenne per ricordare il valore della libertà e l’impegno di chi ha lottato per conquistarla.

La cerimonia si concluderà con un omaggio a Sara Dana, una giovane di appena 16 anni, prelevata proprio dal “Santa Corona” il 29 dicembre 1943 e successivamente deportata ad Auschwitz nel 1944. Una targa commemorativa ne ricorda la tragica storia, simbolo delle tante vite spezzate dall’orrore del nazifascismo.

Un’occasione per riflettere, ricordare e rinnovare l’impegno collettivo verso i valori di democrazia, pace e giustizia.