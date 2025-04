Albenga, via libera alla variazione di bilancio: 400 mila euro per la passeggiata della Darsena

È stata approvata nel corso del Consiglio comunale di ieri sera (22 aprile) la ratifica della delibera di Giunta relativa alla variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027. La manovra economica è passata con 11 voti favorevoli della maggioranza e 5 contrari della minoranza.

Ad illustrare i dettagli è stata la vicesindaca Silvia Pelosi, che ha spiegato come la variazione preveda “400 mila euro per il rifacimento della passeggiata di accesso al molo della Darsena, 267 mila euro per la passeggiata sul Lungocenta Croce Bianca, 33 mila euro per spese legate alla mareggiata del 2023 e 35 mila euro per la gestione post chiusura della discarica di Magliolo”. Sul fronte delle entrate, sono stati registrati 49 mila euro grazie al progetto europeo “NewPilgrimAge” legato al Cammino di San Martino.

La discussione in aula si è animata quando la minoranza ha contestato il costo complessivo della passeggiata verso il pontile, giudicato eccessivo: 800 mila euro. Al tempo stesso, è stata sollevata perplessità per la previsione di 2,5 milioni di euro destinati alla riqualificazione della passeggiata a mare, considerata troppo esigua.

Un atteggiamento definito "contraddittorio" dal consigliere di maggioranza Raiko Radiuk: “Da un lato si contesta un investimento considerato troppo alto, dall’altro si dice che non si investe abbastanza. Bisognerebbe avere una visione chiara e coerente”.

Sulla questione del pontile è intervenuto anche il consigliere Cangiano, ricordando che “il pontile sarà presto affidato alla cooperativa dei pescatori di Albenga per essere utilizzato sia per attività di pesca che per progetti di ittiturismo, dando un'opportunità concreta di sviluppo al settore”.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha infine replicato alle critiche, chiarendo le motivazioni dei ritardi nei lavori al Lungocenta Croce Bianca, danneggiato da un evento calamitoso: “La Regione ha consegnato l’opera solo a dicembre scorso. Solo a quel punto abbiamo potuto effettuare le verifiche tecniche che hanno evidenziato la necessità di rifare anche la canalizzazione delle acque bianche. Il Comune si è quindi attivato per la progettazione”.