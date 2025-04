Cairo celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione con un ricco programma di eventi

Sono iniziate ieri, martedì 22 aprile, le celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Liberazione a Cairo Montenotte, organizzate dal Comune in collaborazione con l’Anpi– Sezione "Pietro Alisei (Lupo)". Le commemorazioni, che ricordano il 25 aprile 1945, proseguiranno fino a venerdì 25 aprile con un fitto programma di eventi.

La giornata inaugurale ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo e dell’I.I.S Patetta, che hanno preso parte alla cerimonia presso il Cippo alla Memoria dei Partigiani Caduti, in via Medaglie d’Oro.

Le celebrazioni sono proseguite oggi, mercoledì 23 aprile, a Bragno, con la commemorazione dei Lavoratori Caduti nella Resistenza presso gli stabilimenti Trench Italia e Semar Electric, alla quale hanno partecipato gli alunni della Scuola Primaria di Bragno. In serata (ore 18.15) è prevista una passeggiata partigiana con partenza dal monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria e una sosta simbolica al Cippo alla Memoria dei Partigiani Caduti. A tutti i partecipanti verrà consegnato un fazzoletto tricolore commemorativo. La giornata si concluderà con la tradizionale “Polentata del Partigiano”, a cura del Gruppo Alpini di Cairo Montenotte, sempre in piazza della Vittoria.

Giovedì 24 aprile, alle ore 18:00, al Cimitero di Rocchetta di Cairo, si terrà la celebrazione della Santa Messa in onore dei Caduti di tutte le guerre presso il Monumento. Interverranno il sindaco Paolo Lambertini e la presidente dell’Anpi locale Leda Bertone, con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Il momento clou delle celebrazioni sarà venerdì 25 aprile, a partire dalle ore 9:30 in piazza della Vittoria, dove verranno resi gli onori al Monumento ai Caduti e si terrà una preghiera al Monumento ai Partigiani, accompagnata dalla Banda Musicale “Giacomo Puccini”. A seguire, presso l’Anfiteatro, si terranno i discorsi ufficiali di Leda Bertone e del sindaco Paolo Lambertini. La mattinata si concluderà con letture, riflessioni e momenti musicali a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo, degli studenti dell’I.I.S. Patetta di Cairo Montenotte e del Liceo G. Calasanzio di Carcare.

In caso di maltempo, la manifestazione del 25 aprile si svolgerà presso il Teatro Chebello.