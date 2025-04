Cgil Savona, al Priamar la mostra fotografica “Donne, una lotta senza tempo”

Riconoscere alle donne lo spazio che si sono conquistate, lavorando e lottando: è da questa idea che nasce la mostra fotografica della Cgil dal titolo “Donne, una lotta senza tempo”.

Attraverso scatti che partono dai primi anni del secolo scorso e arrivano ai giorni nostri, la mostra vuole essere il contributo della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la più antica e numerosa organizzazione sindacale italiana, alla riscrittura di una storia che tradizionalmente parla e narra al maschile, nascondendo o dimenticando il ruolo delle donne.

“Abbiamo condiviso la scelta dell’artista Gea Casolaro che ha selezionato dagli archivi storici della Confederazione e da alcuni archivi privati, che ringraziamo, le foto - spiegano dal sindacato savonese - momenti di lotta in spazi aperti, in contrasto con la cultura tradizionale che vuole le donne impegnate principalmente in lavori domestici e di cura, tra le pareti di casa. Qui vedrete solo una minima parte delle immagini e dei materiali grafici che conserviamo e che hanno molto ancora da raccontare delle donne, delle Riconoscere alle donne lo spazio che si sono conquistate, lavorando e lottando: è da questa idea che nasce la mostra”.

In questo percorso i visitatori incontreranno donne giovanissime o antiche, insieme o sole, che lottano per i diritti propri e dell’umanità. Scatto dopo scatto, in bianco e nero, a colori, scardinano stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni. Donne finalmente visibili nelle piazze, nel lavoro, nelle lotte.

La mostra sarà visibile presso il Palazzo del Commissario, al primo piano della Fortezza del Priamar di Savona, dal 24 aprile all'1 maggio, dalle ore 10 .00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 tutti i giorni.