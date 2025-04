Noli, nuove composizioni sui versi delle Divina Commedia con il musicattore Luigi Maio

Il progetto «Dante in musica» è stato ideato dalla «Fondazione Culturale Sant’Antonio» di Noli, che, nelle sue linee strategiche, mira a valorizzare Noli sotto il profilo storico-letterario, in particolare come «Città Dantesca». Ecco allora che domenica 27 aprile, presso l’Oratorio di Sant’Anna in Noli alle 17, è in programma la seconda edizione di «Dante in Musica» con nuove composizioni sui versi della Divina Commedia. Un gradito ritorno dopo il grande successo della prima edizione, che vide l’esecuzione di due composizioni di Francesco Lanzillotta e Vincenzo Parisi. Quest’anno, invece, sarà la volta di Luigi Maio “Il Musicattore”, artista eclettico e poliedrico, grande esperto della poetica dantesca. Per l’occasione ha composto due nuovi brani ispirati al «Canto IV» dell’«Inferno», con la storia della passione sventurata di Paolo e Francesca e il loro «amor ch’a nullo amato amar perdona» e il «Canto XXVI», con il viaggio di Ulisse e il celebre «fatti non foste a viver come bruti». Nel coniare per sé il termine “Musicattore”, Luigi Maio ha creato una nuova forma di teatro musicale, in cui parole e note si intrecciano in un ipnotico flusso sonoro: una vera e propria amalgama concertante, garantita dalla poliedrica competenza del noto artista genovese, che assomma le figure di attore, musicista, compositore e autore che gli hanno valso fama internazionale.

Perché dedicare un evento al Sommo Poeta? Perché Noli è citata nella Commedia (Purg. IV, 25: “discendesi in Noli”) come “bel soggiorno” del Poeta, che l’ha poeticamente trasfigurata nelle scenografie del Purgatorio. Dante Alighieri è stato messo poco in musica: in particolare, la Divina Commedia, conosce poche composizioni dedicate per voce e ensemble strumentale. Ecco allora che la «Fondazione Culturale Sant’Antonio» ha deciso di dare vita a «Dante in Musica» affidando a grandi musicisti contemporanei la scrittura di composizioni originali, da eseguirsi in prima mondiale a Noli. La direzione artistica è di Matteo Peirone, consigliere della Fondazione e noto cantante lirico.

Le due nuove composizioni di Luigi Maio saranno inserite all’interno del suo spettacolo “Inferno da camera”, oratorio per trio e terzine dantesche, in cui sarà accompagnato dal Trio Malebranche formato da Filippo Bogdanovic – violino, Delfina Parodi – violoncello, Federico Manca – pianoforte.

Luci e suoni renderanno magico l’ambiente suggestivo del settecentesco Oratorio di Sant’Anna nel borgo medievale di Noli. Una prima assoluta, dunque, un’inedita concertazione teatral-cameristica le cui note, nel rimando a Franz Liszt, si fonderanno con le immortali terzine affidate alla trasformistica voce del Musicattore Luigi Maio. Dante riscuote un successo senza tempo e internazionale: in questi giorni all’Opera di Parigi è andato in scena “Il Viaggio, Dante”, un’opera lirica, che ha riscosso grande successo di pubblico e di critica; un protagonista, nel ruolo di Narratore, il basso Giovanni Battista Parodi, sarà ospite d’onore a Noli per questa serata imperdibile.