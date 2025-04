Diocesi Savona-Noli: il 26 aprile la proiezione del film "Io, loro e Lara"

Nell'ambito del progetto " Sacerdoti tra schermo e realtà " della Conferenza Episcopale Italiana per la promozione dell' 8xmille e il sostentamento del clero sabato 26 aprile alle ore 21 nella sala multimediale della Parrocchia San Giuseppe , nella zona pastorale Oltreletimbro , sarà proiettata il film " Io, loro e Lara ", diretto e interpretato da Carlo Verdone nel 2010 e dedicato al padre Mario, morto durante la realizzazione della commedia cinematografica.

Quando Padre Carlo Mascolo torna a casa dopo anni trascorsi in Africa in una missione umanitaria, invece di trovare la tranquillità che si aspettava dalla sua famiglia si trova ad affrontare i loro problemi. Suo padre Alberto (Sergio Fiorentini) ha sposato Olga (Olga Vasilescu), una moldava molto più giovane, e i fratelli Beatrice (Anna Bonaiuto) e Luigi (Marco Giallini) sono preoccupati per la loro eredità o quello che ne resta.