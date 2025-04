Borghetto S. Spirito, incontro in Regione per un progetto di edilizia residenziale pubblica

Nella mattinata di mercoledì 23 aprile una delegazione del Comune di Borghetto Santo Spirito, composta dal sindaco Giancarlo Canepa, dall’assessore Alessio D’Ascenzo e dal funzionario Sergio Guarisco, si è recata in Regione Liguria per un incontro istituzionale con l’assessore regionale Paolo Ripamonti, il Presidente dell’Agenzia Regionale I.R.E. Dott. Stefano Baggio, accompagnato dal Direttore Amministrativo Dott. Marco Segni e dall’Arch. Teodora Buzzanca.

I.R.E. (Infrastrutture, Recupero Edilizio, Energia) fa parte del Gruppo FILSE ed è società in house di Regione Liguria interamente a partecipazione pubblica.

Obiettivo dell’incontro era porre le basi per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra I.R.E. ed il Comune di Borghetto Santo Spirito per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica.

Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha già individuato un’area di proprietà con tutte le caratteristiche idonee per poter accogliere la piccola edificazione con finalità sociali oltre ad aver inserito una previsione in tal senso nel P.U.C. di prossima approvazione e dispone, accantonate a bilancio, delle risorse economiche necessarie per finanziare fin da subito la progettazione dell’intervento.