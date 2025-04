Savona, e sicurezza stradale: nuovo limite di velocità e restrizioni al traffico in via Cimavalle, al Santuario

Nuove misure per la sicurezza stradale in via Cimavalle. Il Comune ha emesso un’ordinanza che introduce un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari e vieta il transito ai veicoli con larghezza superiore ai 2,30 metri nel tratto della via compreso tra i civici 56A e 70 e dal n. 81 al n. 107, nella diramazione dalla Strada Provinciale 12.

Il provvedimento, firmato dal dirigente comandante della Polizia Municipale Igor Aloi, arriva dopo una segnalazione dei tecnici comunali, che in seguito a un sopralluogo hanno rilevato criticità legate alla scarsa segnaletica e alla conformazione della strada, con carreggiata stretta e abitazioni a ridosso della carreggiata.

“La sicurezza dei pedoni e della circolazione in generale – si legge nell’ordinanza – impone l’adozione di misure specifiche, soprattutto in tratti caratterizzati da intersezioni e accessi privati, dove sono frequenti comportamenti di guida poco prudenti”.