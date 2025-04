Furti nella notte ad Alassio: colpiti il ristorante Viola e l’ortofrutta “La Bottega” in via Marconi

Colpo notturno ad Alassio, in via Marconi. La notte scorsa (tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile), intorno alle 2, ignoti si sono introdotti nel ristorante "Viola" e nell’attiguo negozio di ortofrutta "La Bottega", forzando le vetrine e rovistando all’interno.

Il bottino è stato minimo: un vecchio computer e una bicicletta, ma i danni sono ingenti. Nessuna traccia di denaro nelle casse.

Secondo quanto appreso, il serramento del ristorante danneggiato è elettrico e complesso da sostituire. Anche il titolare del negozio di ortofrutta ha dovuto sostituire il vetro.

I ladri avrebbero agito con mazze o oggetti contundenti, superando anche ostacoli non semplici per accedere ai locali. Indagini in corso, possibile un aiuto dalle telecamere.