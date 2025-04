Lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco: l’Anpi di Loano modifica il programma per l’80° anniversario della Liberazione

La sezione Anpi di Loano comunica che, nel rispetto delle giornate di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, ha modificato il programma delle iniziative per l'anniversario degli 80 anni della Liberazione, spostando al 2 giugno lo spettacolo di canti e balli che si doveva svolgere ai Giardini a Mare, alle ore 10 di venerdì 25 aprile, a cura dell'Associazione Dilettantistica Modern Jazz Dance.

"Rimane invariato il restante programma delle manifestazioni, con la partenza del corteo alle ore 11 da Piazza Italia per i monumenti al Partigiano, ai Caduti, e con gli interventi degli oratori programmati", commenta Giovanni Rovelli, presidente della sezione Anpi di Loano.

La nota della Segreteria Anpi Nazionale: "La scomparsa di Papa Francesco è una gravissima perdita per tutti, laici e cattolici, e in particolare per gli antifascisti che hanno condiviso le sue parole di pace e di fratellanza su scala universale. Condividiamo, perciò, il lutto nazionale. Ricordiamo, peraltro, che il 25 aprile di quest’anno è l’80° anniversario della Liberazione. Si tratta di un appuntamento di straordinaria rilevanza, perché celebra il giorno della Liberazione dal nazifascismo e della fine della guerra. Confermiamo, di conseguenza, le iniziative promosse, che si svolgeranno, ovviamente, in piena civiltà, senso di responsabilità e nel dovuto rispetto della giornata di lutto".