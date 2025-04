Cedimento dell'asfalto in Lungomare Europa a Varazze: area transennata

Si viene a creare un cedimento con una buca iin Lungomare Europa a Varazze e il Comune da giovedì scorso ha transennato l'area. A crearlo l'erosione da parte del mare del sedimento sotto la pavimentazione.

Ieri è stato svolto il primo sopralluoo del geologo e nei prossimi giorni partiranno i lavori sulla passeggiata varazzina. Lato monte è consentito il passaggio pedonale.

Sul tracciato negli ultimi mesi non sono mancate le problematiche a partire dai lavori di consolidamento strutturale del ponte sul Rio Arenon che aveva subito imponenti danni a causa dello scalzamento di una delle pile che lo sorreggono dopo le violenti precipitazioni sul territorio dello scorso autunno. Con gli interventi che dovrebbero concludersi entro l'inizio della stagione estiva (il primo cronoprogramma prevedeva il fine lavori entro Pasqua).

Erano inoltre state finanziate tutte le lavorazioni sulla frana che si è verificata nel marzo 2024 all’altezza della Baia dei Pescatori (sono previste reti e chiodature per 250mila euro), la stabilizzazione dei tre archi (con il rifacimento del basamento centrale e il ripascimento con massi per 300mila euro) e il posizionamento delle reti anti sfondellamento nele gallerie per 50mila euro.