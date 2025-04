Entroterra Finalese: doppio intervento di soccorso in parete e sui sentieri

Pomeriggio movimentato nell'entroterra di Finale Ligure, dove i soccorsi sono stati chiamati a intervenire per due distinti incidenti avvenuti tra pareti di roccia e sentieri impervi.

Il primo allarme è scattato intorno alle 14.15 alla falesia di Boragni, a Finale Ligure. Una ragazza, impegnata in un'arrampicata, è rimasta appesa in parete dopo aver riportato un trauma addominale e a una gamba. Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Croce Bianca di Finale, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino. Dopo essere stata stabilizzata, la giovane è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure grazie all’intervento dell’elisoccorso "Grifo".

Poco dopo, intorno alle 15, nuovo intervento a Calice Ligure, nella zona della Madonna della Guardia, lungo il sentiero "Cavatappi". Un biker francese è caduto, riportando un trauma a una spalla. Data la difficoltà di accesso, l'uomo è stato immobilizzato e trasportato a spalla per circa 200 metri da una zona particolarmente impervia. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino, insieme ai militi di Pietra Soccorso, che hanno accompagnato il ferito al Santa Corona, in codice giallo.