Raccolta porta a porta a Savona, gazebo di Fratelli d'Italia: "Contestiamo il metodo e che l'amministrazione continui a tirar dritto"

Oggi, 26 aprile il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia di Savona sarà presente con un gazebo in Corso Italia angolo via Paleocapa dalle ore 9:30 in poi per l'ascolto di tutti i cittadini a riguardo del passaggio alla raccolta differenziata porta a porta.

"Come già più volte abbiamo evidenziato contestiamo, essenzialmente, il metodo e ancor più il fatto che l'Amministrazione di fronte a ripetuti appelli per apportare modifiche più consone alle esigenze dei cittadini continui a tirar dritto per la propria strada. Abbiamo firmato la mozione condivisa fra tutte le forze di opposizione che verrà portata e discussa nel Consiglio Comunale che si terrà il 29 aprile 2025 ore 15. Auspichiamo a tal proposito la massima partecipazione dei cittadini. Il dibattito è il sale della Democrazia, perché solo attraverso il confronto si può arrivare a mettere in atto azioni e provvedimenti consoni alle esigenze di tutta la cittadinanza. Speriamo che, finalmente, quest’Amministrazione, da sempre sorda nell'ascoltare le istanze dei cittadini, ne voglia tener conto" spiegano dal cooordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.