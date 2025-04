Manutenzione straordinaria elettrodotti: chiusa per due notti la variante di Vispa

Sarà chiusa per due notti per lavori la SS29 Variante di Vispa in entrambe le direzioni.

A disporre i lavori Anas che dovrà effettuare una manutenzione straordinaria sugli elettrodotti Terna Rete Italia S.p.A..

La chiusura al km +000 al km 4+480 è prevista dalle 20.00 di lunedì 28 aprile alle 6.00 di martedì 29 aprile e dalle 20.00 del 29 alle 6.00 di mercoledì 30 aprile

La viabilità alternativa è prevista sulla SP 29 passando per Carcare.

"Prestate attenzione alla segnaletica presente in loco e a programmare per tempo i vostri spostamenti" ha detto l'assessore ai lavori pubblici del comune di Cairo Fabrizio Ghione.