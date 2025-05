Savona, paura in via Traversagni: pentola dimenticata sul fuoco, strada chiusa per precauzione

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi in via Traversagni, a Savona, dove un forte odore di bruciato ha fatto temere il peggio. A dare l’allarme è stata una vicina di casa, insospettita dall’odore proveniente da un appartamento.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha provveduto a chiudere il tratto di strada tra piazza Bologna e via Traversagni per consentire le operazioni in sicurezza.

Presente anche un’ambulanza della Croce Bianca di Savona, ma fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati.

La causa dell’allarme è stata una pentola dimenticata sul fuoco, che ha generato molto fumo ma senza provocare danni rilevanti.