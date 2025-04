Maggio alla Ubik di Savona: tra noir, saggistica e musica

Nel calendario Ubik di maggio, tantissimi incontri con scrittori noir, a cominciare da Carlo Lucarelli, autore tradotto in tutto il mondo, vincitore di numerosi premi e conduttore per Rai di programmi di successo come Blu notte e Lucarelliracconta (anteprima "Parole ubikate in mare" 2025). Accanto a lui, anche Davide Longo, l'amatissimo scrittore torinese vincitore del Prix du Polar Européen, Maria Masella e Roberto Centazzo.

Spazio anche a nuove voci: la scrittrice italo-palestinese Alae Al Said (una storia ambientata in Cisgiordania sul diritto alla terra) e la scrittrice fantasy Milena Debenedetti.

Ma a maggio gli incontri abbracceranno anche temi come psicologia, psichiatria, cardiologia, autismo, alimentazione:

Paolo Milone (autore de L'arte di legare le persone)

Gabriele Bronzetti (professore di cardiologia all’Università di Bologna)

Guido Rodriguez (professore di neurofisiopatologia)

Armando Ciriello (psichiatra)

Alessandra Di Lenge (presidentessa associazione Iene Vegane)

Rossella Paolini, Silvano Posillipo, Norma Stalla, Maurizio Sentieri.

Tra gli ospiti speciali anche Vito Alfieri Fontana, ex fabbricante di armi diventato sminatore, e incontri musicali con Bob Lobrano e la band Ars Populi.

Ringraziamenti agli enti e associazioni che sostengono il mese di eventi: Comune di Savona, Liceo Chiabrera Martini, Zonta club, Iene Vegane, Associazione Mondiale di Psicoanalisi, Autismo fuori dal coro ODV, Direzione Premio Cronin, ARCI Traumfabrik APS, Liguria Palestina, Officina della Pace, Operazione Colomba, Bottega della solidarietà, Sanitari per Gaza Liguria.

Programma degli incontri

Sabato 3 maggio ore 18

Filosofia vegana e non violenza

Relatrice: Alessandra Di Lenge

Modera: Carlo Melis

Salute, alimentazione vegetale e il concetto di non violenza in un mondo che macella 200 miliardi di animali l'anno.

Martedì 6 maggio ore 18

Incontro con Davide Longo

Presentazione di La donna della mansarda (Einaudi)

Introduce: Renata Barberis

Un nuovo noir ambientato a Torino, tra misteri e sparizioni.

Mercoledì 7 maggio ore 18

Quartieri e borghi di Savona. Parte terza

A cura di Bruno Chionetti

Storia e immagini dei borghi di Zinola, Legino, Lavagnola e Santuario.

Giovedì 8 maggio ore 18

Incontro con Vito Alfieri Fontana

Presentazione di Ero l'uomo della guerra (Laterza)

Introduce: Francesco Calabria



Dal fabbricante di mine all'operatore umanitario.

Venerdì 9 maggio ore 18

Incontro con Roberto Centazzo

Presentazione di L'inconveniente della morte (Tea)

Introduce: Felice Rossello

La Squadra speciale Minestrina tra giallo e ironia.

Sabato 10 maggio ore 18

Incontro con Maria Masella

Presentazione di Irene l'assassina (Salani)

Introduce: Renata Barberis

Noir psicologico, tra verità nascoste e lettere anonime.

Martedì 13 maggio ore 18

Amore, desideri e cybersex

Con Silvano Posillipo e Norma Stalla

Psicoanalisi e nuove forme della sessualità contemporanea.

Mercoledì 14 maggio ore 18

Incontro con Paolo Milone

Presentazione di Una piccola fine del mondo (Einaudi)

Introduce: Renata Barberis

Storie di crisi psicotiche raccontate con empatia.

Giovedì 15 maggio ore 18

Incontro con Bob Lobrano

Presentazione di Cenere alla cenere (Edizioni Del Faro)

Introduce: Athos Enrile

Romanzo ispirato alla musica di David Bowie.

Venerdì 16 maggio ore 18

Incontro con Rossella Paolini

Presentazione di La pazza morale (Il Viandante)

Introduce: Liana Cappato

Dialogo sul vissuto della disabilità e sulla ricerca di senso.

Sabato 17 maggio ore 18

Incontro con Guido Rodriguez

Presentazione di La ragazza con la gonna a fiori (Morellini)

Introduce: Renata Barberis

Un'indagine attraverso la memoria e la fotografia.

Anteprima Parole Ubikate in Mare 2025

Mercoledì 21 maggio ore 18 (Aula Magna Liceo Chiabrera, via Manzoni 5)

Incontro con Carlo Lucarelli

Presentazione di Almeno tu (Einaudi)

Introduce: Renata Barberis

Un thriller potente sul tema della vendetta.

Giovedì 22 maggio ore 18

Incontro con Andrea Novelli

Presentazione di 101 gol che hanno fatto la storia della Juventus (Ultra)

Un viaggio tra le reti più celebri della squadra bianconera.

Venerdì 23 maggio ore 18

Incontro con Ars Populi

Presentazione di L’arroganza del pisello (De Ferrari)

Modera: Silvio Straneo

Musica e riflessione sulla parità di genere.

Sabato 24 maggio ore 18

Incontro con Alae Al Said

Presentazione di Il ragazzo con la kefiah arancione (Ponte alle Grazie)

Storia di amicizia e resistenza in Cisgiordania.

Mercoledì 28 maggio ore 18

Incontro con Milena Debenedetti

Presentazione di Il risveglio di Empatia (Delos Digital)

Romanzo distopico, finalista Premio Urania.

Giovedì 29 maggio ore 18

L’albero del bene e del male. Una dieta per la vita

Con Maurizio Sentieri e Riccardo Zelatore

Confronto su alimentazione e benessere.

Venerdì 30 maggio ore 18

Incontro con Armando Ciriello

Presentazione di Disincanto (Sabatelli)

Introduzione della dott.ssa Ilaria Rusignuolo

Un viaggio nei sentimenti umani, dalla vita prenatale.

Sabato 31 maggio ore 18

Incontro con Gabriele Bronzetti

Presentazione di Nel cuore degli altri (Aboca Edizioni)

Introduce: Mimmo Lombezzi

Scoprire il cuore umano attraverso arte, musica e cinema.