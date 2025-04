29 aprile: buona Giornata Internazionale della Danza

"Si dice spesso che la danza può esprimere l’indicibile. Gioia, dolore e disperazione diventano visibili; espressioni incarnate della nostra comune fragilità. In questo modo, la danza può risvegliare l’empatia, ispirare gentilezza e suscitare il desiderio di curare anziché di fare del male".

È con il messaggio del ballerino e coreografo Mikhail Baryshnikov, che si apre la Giornata Internazionale della Danza 2025 in calendario il 29 aprile e istituita dall’International Dance Council dell’Unesco nel 1982.

L’obiettivo principale è quello di celebrare l’ingegno e l’espressività creativa di questa disciplina, che con il suo linguaggio comune attraversa tutte le frontiere. La data è scelta in onore di Jean-Georges Noverre nato a Parigi proprio il 29 aprile 1727, che fu il più grande coreografo della sua epoca e il creatore del balletto moderno.

La danza ed il suo linguaggio esistono sin dall’era primitiva, dall’antichità egizia, greca ed orientale. La sua definizione, però, si ha solo nel 600, quando si conferma come danza accademica grazie all’Académie Royale de Danse, fondata nel 1661 a Parigi dal re Luigi XIV, ballerino egli stesso, e che era formata da tredici fra i più celebri maestri di danza dell’epoca.

Ballare, oltre a far divertire, è anche un potente antistress e anti depressivo. Oggi si studia in tantissime accademie e per molti è un lavoro. Ma qualsiasi sia il motivo per cui si pratica la danza, che sia professionale o per puro divertimento, resta un modo per esprimere se stessi attraverso un linguaggio fatto da musica e movimenti.

E al cospetto dell’emotiva bellezza di uno spettacolo di danza, l’invito di Voltaire diventa l’unica via da seguire: "Lasciate leggere e lasciate danzare; questi due divertimenti non potranno mai fare del male al mondo".

Auguriamo a tutti gli allievi, maestri, danzatori, spettatori e appassionati, una buona giornata internazionale della danza!