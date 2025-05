Andora, potenziata la rete delle fermate dei pullman di Tpl Linea e Riviera Trasporti

Dopo l’attivazione, nel mese scorso, del capolinea nel nuovo piazzale antistante la stazione ferroviaria, il Comune ha siglato un ulteriore accordo con le aziende di trasporto: oltre a offrire ai viaggiatori un importante nodo di interconnessione tra il trasporto ferroviario e quello pubblico su gomma, già dalle prossime settimane residenti e turisti avranno a disposizione nuove fermate in varie zone di Andora. Novità riguardano l’azienda RT, che aggiunge dieci nuove fermate a quelle già esistenti. I mezzi pubblici in ingresso ad Andora da Imperia, raccoglieranno i viaggiatori in tre nuove fermate lungo via Vespucci e precisamente, poco dopo l’incrocio con via Aurelia, quindi all’altezza di via Colombo e del Luna Park. Queste si aggiungono a quelle già operative di via Europa Unita e al capolinea nel nuovo piazzale di ingresso alla stazione recenemente inaugurato dal comune.



Nel percorso opposto, dal capolinea, i mezzi della Riviera Trasporti in viaggio verso Sanremo, toccheranno la nuova fermata in via Europa Unita all’incrocio con via Marco Polo, per poi proseguire verso le due nuove fermate in via San Lazzaro, all'altezza dei civici 71 e 49. Nuova fermata anche in via Colombo, all’altezza del civico 3, e l’ultima in prossimità della passeggiata a mare, al fondo di viale Mazzini, al civico 5, a pochi passi dal molo Thor Heyerdahl e dal porto turistico.



“Dopo numerosi sopralluoghi abbiamo individuato un itinerario che ci permette di toccare più punti del centro di Andora e contestualmente di ottenere un notevole risparmio di spesa – ha dichiarato Gimmi Aga, consigliere delegato ai Trasporti, che ha effettuato numerosi sopralluoghi insieme al Comandante della Polizia Locale, Paolo Ferrari, fino formulare una proposta accettata da RT – Alcune fermate sono già operative in via sperimentale, da qualche giorno. Dalla prossima settimana, in accordo con RT, inizierà l’installazione delle paline in corrispondenza delle nuove fermate”.



A potenziare la rete partecipa anche Tpl, con le sue 15 fermate e precisamente: dalla stazione ferroviaria, in direzione Savona, i mezzi transitano e si fermano in via Europa Unita, in via Vespucci all'altezza dei civici 38 (zona Luna Park), 28 e 2 all’incrocio con la via Aurelia, per poi proseguire con la fermata all’altezza del Bastione, quella davanti al Porto turistico, a Pinamare e poco prima di Capo Mele. In direzione Imperia, il percorso prevede fermate sulla via Aurelia all'altezza civico 64, in via Mazzini al civico 24, due fermate in via Rattalino ai civici 2 e 26, in via Vespucci al civico 38 e in via Europa Unita al civico 7 ed infine il capolinea all'ingresso della stazione. Il porto turistico è raggiungibile sia con la linea RT che passa dal capolinea della stazione e arriva al fondo di viale Mazzini, sia attraverso il normale percorso della linea TPL lungo via Aurelia.



“In collaborazione con le due aziende di trasporto locale – conclude il consigliere Gimmi Aga – stiamo preparando materiale promozionale, rivolto a turisti e residenti, per far conoscere le nuove fermate e incentivare l’uso del trasporto pubblico, da e per la stazione”.