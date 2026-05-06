Diocesi Savona-Noli: un'"Aperitivo Missionario" con don Michele Farina

Il Servizio per le Missioni e le Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli invita tutti i giovani dai 16 anni in sù all'"Aperitivo Missionario" sabato 16 maggio dalle ore 18 nei locali della Scuola Primaria Paritaria N. S. della Neve, in via Alessandro Manzoni 7. Sarà un’occasione per conoscere l'esperienza di don Michele Farina, missionario nella Repubblica Centrafricana, e confrontarsi sui temi della solidarietà e della giustizia sociale.

Con il sacerdote finalese saranno presenti ragazzi e ragazze che hanno vissuto in prima persona l'esperienza della missione in Centrafrica e SudAmerica. Segnata da anni di instabilità politica e conflitti interni, la Repubblica Centrafricana rappresenta una delle missioni più recenti della Provincia Italiana della Società delle Missioni Africane, ente fondato oltre 160 anni fa e presente in numerosi Paesi del continente, dove i missionari italiani si impegnano nella promozione della dignità umana mediante progetti di sviluppo e sostegno alle popolazioni locali.

Don Michele Farina è partito per la Repubblica Centrafricana nel gennaio 2022 come associato alla Società delle Missioni Africane, dopo aver trascorso circa otto anni come "fidei donum" a Cuba e un periodo di servizio nella diocesi ligure. Attualmente opera a Monasao insieme a padre Davide Camorani, anch'egli missionario SMA.