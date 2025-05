"Ho 94 anni e difficoltà di deambulazione. Come faccio a portare i mastelli in strada?"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Vorrei esprimere la mia opinione sul nuovo sistema di ritiro rifiuti. Sono una cittadina di 94 anni con difficoltà di deambulazione. Abito in via Formica e ho tre piani di scale da fare, perché i condomini 'lungimiranti' impediscono l’installazione dell’ascensore. Inoltre, per accedere alla via, dove si dovrebbero portare i contenitori, c’è da salire una rampa di 30 scalini. Ditemi come è possibile attuare le disposizioni previste".

"Faccio presente che in via Mentana, riducendo il marciapiede, ci sarebbe posto per i cassonetti intelligenti. Forse in via Formica siamo deficienti?".