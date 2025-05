"Il porta a porta non può funzionare a Savona per la mancanza di servizi di portierato"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"In certe città, come Milano, il servizio di portierato, in uso anche negli stabili popolari, consente, oltre a mantenere pulizia e decoro allo stabile, anche il posizionamento quotidiano dei mastelli da condominio, normalmente collocati nella corte dello stesso, poche ore prima del ritiro dell’immondizia da parte del servizio comunale. Questo evita il prolungato ingombro sul marciapiede antistante l’ingresso dello stabile ed evita l’utilizzo di piccoli mastelli e sacchetti sparsi in prossimità".

"La mancanza di un servizio di portierato, in uso a Savona, oltre a causare un indecoroso stato degli ingressi degli stabili, anche in buona parte del centro cittadino, impedisce il funzionamento del sistema 'porta a porta' della raccolta rifiuti nel rispetto delle condizioni di decenza".