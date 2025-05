“E siediti un attimo”: Ad Alassio la presentazione del progetto artistico di Monica Cecchin

“E siediti un attimo”, il progetto ideato dall’artista alassina Monica Cecchin, verrà presentato mercoledì 28 maggio alle 21 all’Auditorium della Biblioteca Civica “R. Deaglio” di Alassio. Il progetto è promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio e ha preso forma sui sentieri collinari della Baia del Sole mettendo in dialogo arte e natura.

La presentazione di mercoledì in Biblioteca sarà un'ottima occasione per conoscere da vicino questo progetto, che si è concretizzato nell'installazione, nel mese di marzo, di dodici sedie artistiche, posizionate in alcuni dei punti più suggestivi e panoramici delle colline alassine. Otto si trovano lungo il Sentiero dell’Onda, mentre altre quattro sono posizionate due ai piedi e due sulla cima del Monte Castellaro. Tutte e dodici le sedie - installate dagli operai del Comune di Alassio insieme all'ideatrice del progetto Monica Cecchin e a Sabrina Marchiano, suo “braccio destro” in questa iniziativa - sono pensate per essere fruite liberamente da quanti percorrono i sentieri alassini e sono state collocate in maniera tale da non intralciare il passaggio degli escursionisti e dei ciclisti.

La particolarità è che ognuna di queste sedie è stata trasformata in opera d’arte grazie al talento di Monica Cecchin e Sabrina Marchiano e degli altri dieci artisti che hanno aderito con entusiasmo al progetto: Andrea Sangalli, Aurora Tacchi, Danilo Viviani, Francesca Criscione, Franco Ravera, Gio Berti, Marco Breeuwer, Lafoz, Susanna Lanati e Angelo Toffoletto. Il risultato è un vero e proprio invito alla sosta e alla contemplazione dei panorami mozzafiato che la Baia del Sole sa regalare, godendo di un’esperienza di bellezza e riflessione trovandosi in una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto, immersi nella natura.

“Ci fa molto piacere – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri – presentare ufficialmente questo splendido progetto che, da quando si è concretizzato lo scorso marzo con l'installazione delle sedie d'artista sul sentiero dell'Onda e presso il Monte Castellaro, ha già visto numerose persone percorrere quello che di fatto si sta configurando come un nuovo itinerario tematico sui sentieri collinari alassini. Un percorso che celebra la perfetta unione di arte e natura come invito a fermarsi per contemplare la bellezza. Dunque, un progetto che rispecchia pienamente un’idea di turismo responsabile, esperienziale e sostenibile che sentiamo profondamente nostra e che vogliamo continuare a promuovere con entusiasmo. Proprio come è avvenuto anche nel weekend appena trascorso con la splendida Giornata dell’Escursionismo, durante la quale i tesserati FIE hanno percorso la via Iulia Augusta, patrimonio di storia e natura al centro oggi di un importante progetto di riqualificazione e valorizzazione".

L’ingresso all’evento di presentazione è libero.