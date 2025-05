CorreggiLoStile: gli studenti savonesi a scuola di benessere e inclusione

Dopo La Spezia, si è tenuto oggi, presso la sala del Consiglio della Provincia di Savona, il secondo di una serie di incontri formativi nelle tre Province liguri per gli studenti delle classi terze delle scuole superiori della Provincia, dal titolo “Corretti stili di vita: sport e sana alimentazione per un benessere globale”.

L’incontro, tenuto dal direttore del Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità Asl3, prof. Gianni Testino, e da Patrizia Balbinot, con la partecipazione del Direttore Anci-UPI Liguria Pierluigi Vinai, del Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri (in collegamento) e il Vicepresidente Andrea Castellini, ha fornito a una delegazione di studenti gli strumenti utili per apprendere gli elementi fondamentali per l’adozione di un corretto stile di vita, che consentiranno loro di realizzare, in un secondo momento, un vodcast a tema sport e stili di vita sani. Agli studenti è stato consegnato anche un manuale, che costituirà la base per lo sviluppo del loro progetto.

Tra gli argomenti affrontati: concetti generali sui determinanti di salute, piramide alimentare, attività fisica, prevenzione dalle dipendenze e pericoli dei social media.

L'iniziativa fa parte del progetto “#Correggilostile team: insieme per il benessere e l’inclusione”, promossa dall'Unione Province d'Italia (UPI), che vede gli studenti delle 3 Province liguri “sfidarsi” in un “vodcast contest”, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sostenibili e a superare le barriere sociali e culturali, favorendo l'inclusione e il benessere collettivo attraverso la pratica sportiva. Il contest sarà valutato da una giuria tecnica e da una giuria popolare. Il prodotto vincente sarà premiato e reso pubblico attraverso i canali social del progetto.

Ultimo appuntamento con gli studenti della Provincia di Imperia il 30 maggio.