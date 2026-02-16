IIS Federico Patetta: studentesse e studenti al Teatro Chiabrera per “Vite – Storie di Felicità”

Il 13 febbraio le studentesse e gli studenti dell’IIS Federico Patetta hanno partecipato all’evento motivazionale formativo gratuito “Vite – Storie di Felicità”, svoltosi presso il Teatro Chiabrera di Savona, nell’ambito del progetto didattico “Chi è felice non bulla, non sballa e… non molla!”. Sei classi e sette docenti accompagnatori hanno preso parte all’iniziativa insieme a numerosi altri Istituti superiori della città e della provincia.

L’Istituto ritiene che educare alla felicità rappresenti una competenza fondamentale, la base su cui costruire tutte le altre discipline. Il benessere individuale contribuisce infatti a migliorare il clima della classe, rendendola più inclusiva e più ricettiva all’apprendimento, con ricadute positive su tutta la comunità scolastica.

Nei prossimi giorni verrà messa a disposizione una applicazione gratuita per allenarsi alla felicità e sarà valutata la possibilità di partecipare al concorso nazionale “La Classe più felice d’Italia”. Perché il successo arriva se si è felici, non il contrario.

Un sentito ringraziamento va al dott. Walter Rolfo, presidente della Fondazione della Felicità, e al dott. Giovanni Pirro, Generali Italia – Agenzia di Savona, che ha sostenuto e reso possibile la nostra partecipazione al progetto.