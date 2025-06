"San Giorgio Sport Show", cinque serate da passare in allegria e spensieratezza

Cultura, sport, promozione, hobby e volontariato: le parole chiave di cinque serate da passare in allegria e spensieratezza, dall’11 al 15 giugno, presso la località San Giorgio di Albenga.

“San Giorgio Sport Show”: questo è il nome di un evento che ha come scopo quello di dare la possibilità alle associazioni sportive del comprensorio ingauno e della provincia di Savona di far conoscere le proprie discipline.

La manifestazione, fortemente voluta e organizzata in passato dal gen. Riccardo Bilotti, insieme al sostegno del cav. Lelio Speranza, due ambasciatori dello sport nella provincia savonese e non solo, è giunta quest’anno alla 25ª edizione.

Anche quest’anno, gli organizzatori Natalina Lino e Roberto Bilotti, insieme al comitato di San Giorgio, sotto la guida di don Mattia Bettinelli e con il patrocinio del delegato provinciale del C.O.N.I., dott. Roberto Pizzorno, seguendo la memoria e l’intento di queste colonne portanti dello sport, daranno la possibilità di far provare tutti gli sport, partecipare alle iniziative proposte dalle varie società, far conoscere le molteplici strutture sportive e sociali che Albenga e la provincia di Savona offrono e che magari in precedenza erano meno conosciute.

Più di quaranta le associazioni che presenzieranno e che daranno la possibilità ai visitatori di mettersi in gioco e cimentarsi nelle diverse discipline.

Il San Giorgio Sport Show, durante le cinque giornate dalle 19.00 alle 23.00, orario di apertura al pubblico, offrirà questo ottimo connubio di sport e cucina, in quanto, oltre a poter visitare gli spazi espositivi, vi sarà la possibilità di degustare le prelibatezze degli “Amici del Micchettin” presso l’area ristorazione della manifestazione.