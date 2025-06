Controlli anti bivacchi, sopralluoghi della Polizia Locale e della Polizia sulle spiagge della Margonara e della Madonnetta

Sopralluoghi e controlli a Savona sulle spiagge della Madonnetta e della Margonara contro i bivacchi.

Questa mattina la polizia locale di Savona li ha effettuati con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Genova della Polizia di Stato.

Gli agenti sono intervenuti quindi per controllare i litorali insieme agli addetti di Sea-s che si sono occupati di pulire i tratti.

Inoltre è stata verificata la presenza di un campeggiatore abusivo che è stato multato con una sanzione amministrativa.

Lo scorso 21 maggio i controlli sono stati effettuati nella zona del Prolungamento, nella spiaggia sottostante il Piazzale Eroe dei due Mondi dove erano state segnalate diverse tende e bivacchi che, oltre a rappresentare un elemento di degrado, impedivano la fruizione delle infrastrutture pubbliche da parte dei cittadini. Le strutture poi erano state rimosse.

Tra le oltre 40 persone controllate, un cittadino straniero pregiudicato, che si trovava sul litorale era stato denunciato per inosservanza degli obblighi inerenti al soggiorno. Nella stessa giornata, gli era stato notificato un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Savona per due anni, emesso dal Questore.