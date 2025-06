Cairo, inaugurato il sentiero didattico "I Segreti del Bosco" nella Riserva Naturale Regionale Adelasia

Ieri, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, è stato inaugurato un nuovo gioiello verde nella splendida Riserva Naturale Regionale Adelasia, presso Cascina Miera, nel Comune di Cairo Montenotte: il sentiero didattico “I Segreti del Bosco”.

All’evento hanno partecipato il consigliere provinciale Delegato all’Ambiente e vicepresidente Andrea Castellini, i consiglieri Regionali Alessandro Bozzano, Jan Casella e Sara Foscolo, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni locali e alla Coop Tracce, che ha seguito con grande passione e competenza la realizzazione del progetto.

Questo sentiero non è solo un percorso per camminare immersi nella natura, ma un vero e proprio viaggio per imparare a osservare, ascoltare e comprendere. Ogni tappa racconta storie di biodiversità, di storia e di quella speciale magia che solo il bosco sa offrire, ricordandoci quanto sia profondo il nostro legame con l’ambiente che ci circonda.

Il percorso è pensato per tutti: scuole, famiglie, escursionisti e appassionati troveranno in “I Segreti del Bosco” un laboratorio all’aria aperta dove divertirsi, riflettere e crescere nel rispetto della natura. Un’occasione preziosa per avvicinarsi al mondo naturale con occhi nuovi e scoprire quanto sia importante proteggerlo ogni giorno.