Albisola, stop alla vendita di bevande in vetro: il sindaco firma l'ordinanza

No alla vendita d'asporto di bevande in bottiglie/bicchieri/contenitori di vetro ad Albisola Superiore.

Il sindaco Maurizio Garbarini ha firmato l'ordinanza di divieto scattata lo scorso 4 giugno e che durerà fino al 30 settembre dalle 22.30 di ogni giorno fino alle 8 del giorno successivo nei confronti delle attività commerciali che operano sul territorio albisolese per motivi di tutela della sicurezza urbana.

E' vietato inoltre il consumo, il trasporto e l'abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o lattine di alluminio comunque in contenitori realizzati con lo stesso materiale.

È consentita la somministrazione e il consumo delle bevande in contenitori in vetro o alluminio solo all'interno del locale del pubblico esercizio. Consentita la vendita d'asporto di bevande in contenitori di plastica.

La scelta è stata presa per evitare possibili pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini e dei turisti.

"Rilevato che nel periodo estivo si assiste ad un incremento della popolazione presente sul territorio comunale, attratta dal mare e dalla presenza di locali pubblici di somministrazione alimenti e bevande e di intrattenimento. Considerato, altresì che, durante il periodo estivo, l'aumento delle presenza e anche dovuto al fatto che si svolgono numerose manifestazioni di richiamo turistico a carattere culturale, sociale e sportivo. Rilevato che, in tale contesto, si registra un notevole incremento di consumo di bevande in area pubblica in contenitori di vetro, con contestuale abbandono dei medesimi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti - le motivazioni della disposizione dell'ordinanza - Spesso i contenitori in vetro contenenti bevande, vengono abbandonati sulla pubblica via, anche rotti, creando situazioni pregiudizievoli per il decoro cittadino nonché pericolose per la pubblica incolumità prestandosi tali contenitori ad essere utilizzati come oggetti contundenti. Avuto presente che il fenomeno dell'abbandono di contenitori in vetro di bevande tende ad intensificarsi nelle ore serali/notturne".