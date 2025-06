Albenga, dall’associazione Governo Ombra oltre 1.000 euro per Viceversa: è l’incasso dello spettacolo “A qualcuno piace country”

Un gesto concreto di solidarietà e attenzione al territorio: l’associazione Governo Ombra Aps ha donato all’Associazione Viceversa Asd l’intero ricavato della serata benefica organizzata lo scorso 25 maggio. La somma raccolta, pari a 1.043,53 euro, sarà destinata a sostenere le attività inclusive e sociali promosse da Viceversa, realtà da anni impegnata nella promozione dello sport come strumento di integrazione e crescita.

“La nostra associazione, come ogni anno, ha organizzato la consueta rappresentazione teatrale a scopo benefico a sostegno di un'associazione del territorio- dicono da Governo Ombra -. Quest'anno lo spettacolo ‘A qualcuno piace country’, che si è tenuto presso il Teatro Ambra e diretto dalla sempre impeccabile professoressa Silvana Ansaldo, è stato organizzato per reperire fondi per l'associazione Viceversa Asd, una realtà molto importante e bella sul territorio che si occupa di promuovere un progetto prettamente sportivo, educativo, riabilitativo, indirizzato a ragazzi diversamente abili ultra quattordicenni del territorio con lo scopo dell’inclusione, appunto, della disabilità intellettiva attraverso lo sport e l’opportunità di trovare nuovi punti di forza per rafforzare l’autostima degli atleti”.

“Al teatro Ambra è stata proprio una bella serata in allegria e dobbiamo essere grati a Silvana per tutto l'impegno e l'energia che impiega sempre nel seguire gli attori della compagnia teatrale del Governo Ombra Aps ‘Quelli del mercoledì’. Quest'anno – continuano -si è unita a noi la Drim Country Band che ha arricchito lo spettacolo con la loro bellissima musica country sulle cui note si sono esibite le brave ballerine”.

“Un ringraziamento agli attori: Fausto Icardo, Giacomo Campana, Loredana Icardo, Laura Gabbarini, Gabriella Usanna, Jessica Calbucci, Luciano Manasia, Maurizio Cislacchi e Roberto Griseri, sempre presenti ed entusiasti di portare avanti questo importante progetto. Inoltre, vorremmo attribuire un caloroso ringraziamento al grande Nello Simoncini per la bella scenografia creata. Infine, ringraziamo Mario Mesiano e i suoi collaboratori per la solita calorosa accoglienza”, concludono dall’associazione.