Alassio verso l’estate: in Prefettura il piano per sicurezza e controllo. Reati in calo del 18% sul 2024

Riunione in Prefettura, questa mattina, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata su richiesta del sindaco Marco Melgrati per affrontare le problematiche legate all’imminente inizio della stagione estiva.

“Ringrazio il Prefetto di Savona, il viceprefetto vicario Dott.ssa Alessandra Lazzari, che ha coordinato la riunione e tutti i vertici delle Forze di Polizia della Provincia per la disponibilità odierna e per tutto l’impegno che quotidianamente dimostrano per la sicurezza della nostra Città – ha commentato il sindaco di Alassio Marco Melgrati - Sia il Questore che i vertici di Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre a garantire appositi servizi di controllo nelle prossime settimane, hanno anche, dati alla mano, dimostrato come i reati accertati nella nostra città siano diminuiti nell'ultima annualità del 18% rispetto al passato. Questo dimostra che l’attenzione è massima e che a volte la percezione di insicurezza viene alimentata dalla stampa o dai social ingiustificatamente”.

“Abbiamo garantito come sempre la massima collaborazione alle altre Forze di Polizia – aggiunge il Comandante della Polizia Locale Francesco Parrella, anch’esso presente alla riunione – ed effettueremo i consueti servizi estivi ampliando l’orario di servizio e concentrandoci sulle zone maggiormente sensibili di Alassio, in particolare per contrastare il commercio abusivo e garantire il rispetto del Regolamento di Polizia Urbana”.

"È necessario che chi subisce i reati li denunci – conclude il sindaco Melgrati – Ricordo che sia l’estate scorsa che ancora recentemente i responsabili di fatti che hanno avuto risonanza mediatica, come furti o spaccate, sono stati prontamente assicurati alla Giustizia dalle Forze dell’Ordine, a riprova dell’impegno e della professionalità di tutti gli agenti che operano ad Alassio. Sappiamo che la stazione ferroviaria ed il Molo Bestoso, soprattutto in alcuni giorni ed in alcuni orari, sono le zone maggiormente problematiche ed abbiamo chiesto collaborazione in tal senso, garantendo di adoperarci per ampliare ancora di più il già vasto sistema di videosorveglianza ed illuminando maggiormente alcune zone della città”.