Finale, fino al 5 luglio in mostra l'arte della metamorfosi di Riccardo Franchi

È stata inaugurata ieri, sabato 14 giugno, e sarà visitabile fino al 5 luglio, la mostra antologica Motivi e Trame dell’artista Riccardo Franchi, presso la Galleria dei San Giovanni in piazza Donatori di Sangue a Finale Ligure.

L’esposizione, patrocinata dal Comune di Finale Ligure, rientra nel calendario artistico promosso dalla galleria per offrire occasioni di riflessione e scoperta agli amanti dell’arte.

Riccardo Franchi propone una ricerca visiva che affonda le radici nella percezione e nella sua ambiguità. Le sue opere, spesso costruite su moduli geometrici ripetuti, giocano con la possibilità di interpretazioni multiple. Così, una superficie costituita da elementi modulari, per esempio una serie di cubi, può essere letta in modo ambiguo, a livello percettivo, come se spostassimo rapidamente il nostro punto di vista da sopra a sotto e viceversa. Non c’è mai quindi un’immagine fissa o definitiva, ma un processo continuo di metamorfosi.

La metamorfosi non é un fenomeno istantaneo ma una trasformazione continua. Le forme possono variare perché sezionate, oppure, fuoriuscendo dal piano, svilupparsi nello spazio.

La costruzione di solidi nello spazio segue una logica geometrica regolare, ma quando all'interno di questo ordine si inseriscono uno o più "errori", la struttura si incrina e la percezione si fa ambigua. È così che nascono figure impossibili, illusioni visive che sfidano la logica. Questo è il cuore dell’arte di Riccardo Franchi.