Cisl Liguria, Matteo Muzio nuovo coordinatore nazionale nei Coordinamenti aziendali della First

A seguito del Congresso Nazionale della First Cisl, la federazione dei lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della finanza, della riscossione e delle authority, il ligure Matteo Muzio, responsabile di First Cisl Genova Area Metropolitana, è entrato a far parte della Struttura nazionale Coordinamenti aziendali First, il settore che ha la funzione di supportare la Segreteria nazionale nella negoziazione dei contratti nazionali dei comparti, nonché di sovrintendere, presidiare e coordinare la contrattazione integrativa, aziendale, di gruppo e di secondo livello.

"Sono entusiasta, motivato ed, al contempo, consapevole del valore e dell’importanza di questa opportunità: cercherò di dare tutto me stesso per affrontare nella maniera migliore questo complesso, ma decisamente stimolante, percorso", spiega Muzio.

Soddisfazione anche dal Segretario Regionale di First Cisl Liguria, Fabrizio Mattioli, per il quale "si tratta di un importante segnale di valorizzazione per la persona e, di riflesso, per l’intera struttura regionale. Ritengo sia la dimostrazione dell’alto livello di preparazione degli attivisti sindacali della nostra regione, frutto dell’importante lavoro svolto negli ultimi anni".