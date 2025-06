Una delegazione alassina a Genova allo stand di “New Life Resuscitation”

Domenica 15 giugno una delegazione alassina composta dalla Presidente dell’UNVS Alassio sezione Pino Zucchinetti, Cristina Bosio, dalla Presidente della Sezione alassina della Croce Bianca, Alda Naso e dal suo Vice Presidente Carlo Vallega, ha presenziato presso lo stand di “New Life Resuscitation” allestito a Genova nel padiglione Jean Nouvel in occasione dei Campionati Europei di scherma.

L’occasione è stata propizia per presentare al pubblico il progetto “New Life Alassio Safe City” che mira a rendere la cittadina della riviera una vera località cardioprotetta.

Nello stand era presente una nutrita quantità di materiale promozionale relativo ad Alassio, soprattutto inerente alla rete di sentieristica attrezzata.

Molti atleti ed il loro seguito provenienti da tutta Europa hanno potuto conoscere ed apprezzare vari aspetti che la città di Alassio offre ad un turismo attivo, sempre alla ricerca di nuovi stimoli.

Lo stand ha ricevuto, fra le altre, anche la visita della pluricampionessa Valentina Vezzali che ha apprezzato il progetto specifico e più in generale l’opera che l’assessorato allo Sport di Alassio e l’Amministrazione tutta svolgono per promuovere il binomio Sport e Turismo in maniera sempre più incisiva.

Lo stand sarà operativo fino alla conclusione della kermesse sportiva prevista per il 19 giugno permettendo di promuovere ulteriormente il progetto “New Life Alassio Safe City” e tutto il territorio alassino.