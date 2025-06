Albenga, incontri per commercianti e operatori turistici su comunicazione e social media

Il Comune di Albenga promuove alcuni appuntamenti dedicati ai commercianti e agli operatori turistici della città, per condividere aggiornamenti e strategie legate alla comunicazione della destinazione turistica “ScopriAlbenga”.

I prossimi incontri si terranno giovedì 19 giugno e giovedì 26 giugno, alle ore 14.00, presso l’Auditorium San Carlo in Via Roma.

Gli incontri, della durata di circa un’ora ciascuno, saranno condotti dalla Communication Manager per il turismo, dott.ssa Simona Barbera, e avranno un duplice obiettivo: aggiornare sulle novità relative alla comunicazione turistica di Albenga e offrire indicazioni pratiche su come utilizzare in modo efficace i social network per promuovere la città e valorizzare il portale turistico ScopriAlbenga.

Gli appuntamenti non sono pensati come corsi di formazione tradizionali, ma come momenti di confronto e dialogo per costruire insieme una narrazione efficace e coerente della destinazione turistica “Albenga”. Sarà inoltre possibile porre domande tecniche e ricevere suggerimenti utili sull’utilizzo di strumenti digitali come Instagram, Facebook e altri canali online.

L’assessore al Commercio e al Turismo, Camilla Vio, sottolinea: “Questi incontri rappresentano un’importante opportunità per creare sinergia tra amministrazione, operatori e cittadini. La comunicazione turistica è uno strumento fondamentale per valorizzare la nostra città e renderla sempre più attrattiva, e la collaborazione di tutti è essenziale per ottenere risultati concreti”.