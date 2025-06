Albenga, nasce “Un Passo alla Volta” per l’inclusione sociale: la presentazione dell’associazione in piazza San Michele

Albenga si prepara ad accogliere un nuovo e importante progetto dedicato all’inclusione sociale e al sostegno delle famiglie: “Un Passo alla Volta”, l’associazione fondata da due famiglie del territorio, unite dal desiderio comune di contribuire a rendere il mondo un luogo più accogliente.

Martedì 24 giugno, alle ore 18.30 in piazza San Michele, si terrà la presentazione ufficiale dell’associazione: un evento aperto a tutta la cittadinanza che desidera avvicinarsi a questa nuova realtà. Durante la serata verranno raccontati i valori fondanti dell’associazione, le motivazioni che ne hanno ispirato la nascita e i primi progetti concreti in fase di avvio.

Tra questi, una convenzione con lo Studio Fisios per l’attivazione di servizi dedicati alle famiglie, con il coinvolgimento di professionisti specializzati nel supporto educativo e terapeutico.

L’iniziativa è patrocinata e sostenuta dal Lions Club di Albenga, da sempre sensibile ai temi dell’inclusione e del servizio alla comunità.

L’evento non sarà solo un momento informativo, ma anche una vera e propria festa per grandi e piccoli.

In programma: lo spettacolo di bolle del Mago Taz, pensato per far divertire i più piccoli; una degustazione speciale di gelato, creata per l’occasione dal Festival Des Glaces di Albenga; un buffet offerto da Ipercoop Albenga; il concerto inaugurale del tour dei Piano B, a chiusura di una serata ricca di emozione e condivisione.

“Un Passo alla Volta” è un progetto aperto a tutti: non serve avere un legame diretto con l’autismo o con la disabilità per partecipare. Serve solo il desiderio di contribuire, anche simbolicamente, a un mondo più inclusivo e consapevole.