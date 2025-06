Corpus Domini, i riti religiosi della settimana in diocesi

Nei prossimi giorni anche nella diocesi di Savona-Noli si celebrerà la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comunemente nota con l'espressione latina Corpus Domini ("Corpo del Signore"), che durante l'anno liturgico si tiene il giovedì o la domenica dopo quella della Santissima Trinità e rievoca la liturgia della Cena del Signore (Missa in cena Domini) del Giovedì Santo.

Giovedì 19 giugno nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, nel centro storico, la celebrazione sarà promossa dalla Vicaria di Savona e presieduta dal vescovo monsignor Calogero Marino. Alle 20:30 sarà officiata la messa, dalle 21 alle 22 ci sarà l'adorazione eucaristica comunitaria e al termine la benedizione eucaristica.

Sabato 21 e domenica 22 giugno al termine delle messe dalla balconata della Chiesa San Giuseppe (portone d'ingresso da piazza Martiri della Libertà) a Savona sarà impartita la benedizione eucaristica del quartiere Oltreletimbro con il Santissimo Sacramento.

Ancora domenica nella Collegiata Sant'Ambrogio Vescovo a Varazze alle 18 sarà celebrata l'Eucarestia ed esposto il Santissimo Sacramento. La chiesa resterà aperta per l'adorazione personale. Alle 20:30 è in programma il canto dei vespri. Seguirà la processione eucaristica, che attraverserà piazza sant'Ambrogio, le vie sant'Ambrogio, Cairoli, Coda e san Nazario e piazza san Nazario e compirà il percorso inverso per rientrare nella parrocchiale. Alle 22 sarà impartita la benedizione eucaristica.