Celle Ligure, torna “Celleclassica”: la musica classica d’autore per accompagnare le sere d'estate

A Celle Ligure torna “Celleclassica”, il festival di musica classica che quest’anno giunge alla sua terza edizione. Una manifestazione nata con l’intento di impreziosire il borgo, tra i più belli d’Italia, attraverso la proposta di concerti di alto livello artistico e culturale, aperti gratuitamente al pubblico.

Cuore del progetto è la valorizzazione dei giovani talenti emergenti, sia italiani che internazionali, con una proposta musicale che spazia dal pianoforte solistico alla musica da camera, mantenendo in ogni serata un filo conduttore tematico. Il festival non si limita a offrire una rassegna di concerti, ma intende anche avvicinare il pubblico al linguaggio colto della musica classica, rendendolo accessibile e coinvolgente.

La rassegna è curata dall’associazione Pro Loco, con il sostegno del Comune di Celle Ligure e il contributo della Fondazione De Mari. Fondatore e direttore artistico è il pianista Federico Bricchetto, mente e anima di un progetto che negli anni ha saputo conquistare pubblico e critica.

Il cartellone della terza edizione si presenta ricco e variegato: cinque appuntamenti ospitati nella Sala Arecco di via Avogadro 20, tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti. Si parte venerdì 4 luglio con il recital pianistico dello stesso Federico Bricchetto, che propone un programma dal titolo “Meet me in the Dark”, presentato di recente anche al Museo Poldi Pezzoli di Milano. Un viaggio musicale intimo e ipnotico, con musiche di Janáček, Lachenmann, Furrer e Prokofiev.

Sabato 5 luglio sarà la volta dell’Ares Trio, che proporrà brani di Chausson e Šostakovič per pianoforte, violino e violoncello. Il festival proseguirà sabato 9 agosto con il Quartetto Adorno, formazione di livello internazionale, impegnata in un repertorio cameristico che spazia da Ravel a Šostakovič. Venerdì 29 agosto saliranno sul palco Alenka Bogataj e Danilo Mascetti, con un programma per flauto e pianoforte che accosterà Messiaen, Žuraj, Dutilleux, Stockhausen, Barber e ancora Prokofiev. Gran finale sabato 30 agosto con il recital pianistico di Susanna Braun, che interpreterà pagine di Holliger, Bach, Beethoven e Prokofiev.

“Sono orgoglioso ed onorato di presentare la terza edizione di una nuova realtà cellese – ha dichiarato Bricchetto – un festival che porta nel nostro borgo artisti di livello internazionale e repertori di sublime bellezza. Quest’anno, per la prima volta, inauguro io stesso la rassegna con un programma scuro, introverso, ma anche attraversato da squarci di luce e iridescenza. Seguiranno concerti di altissimo spessore con interpreti scelti con cura, tra cui il prestigioso Quartetto Adorno”.

Il direttore artistico ha voluto inoltre esprimere la propria gratitudine all’amministrazione comunale, all’assessore Francesco Sorrentino e al sindaco Marco Beltrame per il sostegno al progetto: “Con le nostre mani diffondiamo bellezza. La rendiamo fruibile. È il nostro contributo all’umanità. Un lavoro effimero, quello dell’artista, il più effimero di tutti è quello del musicista, perché è estemporaneo. Eppure è un granello di luce in un mondo sempre più buio”.

Celleclassica, ha concluso Bricchetto, è un progetto in cui crede profondamente: “Fin dalla prima edizione abbiamo percepito l’accoglienza e l’entusiasmo del nostro pubblico. L’aria che si respira durante i concerti è satura, il fiato sospeso. È un momento che consente l’accesso a una dimensione di elevazione”.