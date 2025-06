Albisola, torna l’ordinanza che vieta ai mezzi pesanti l’uso del casello nei weekend

Stop ai mezzi pesanti nel weekend. Anche quest'anno il sindaco Garbarini ha firmato l'ordinanza sindacale che vieta l'utilizzo del casello di Albisola, sia in entrata sia in uscita, a tutti i mezzi superiori alle 7, 5 tonnellate.

Nello specifico i divieti sono i seguenti. Nel mese di luglio sabato 5 dalle 8 alle 16 -6 domenica 07-22; abato 12 8-16; domenica 13 dalle 7 alle 22; sabato 19 8-16; domenica 20 7-22; venerdì 25 16-22; sabato 26 orario 8-16; domenica 27 7-22.

Nel mese di agosto: venerdì 1 nelle ore 16-22; sabato 2 agosto 8-22, domenica 3 dalle 7 alle 22; venerdì 8 16-22; sabato 9 agosto 8-22; domenica 10 dalle 7 alle 22:00; 15 venerdi 15, 7-22; sabato 16 08-16; domenica 17 dalle 7 alle 22; il 23 agosto, sabato, 8-16; domenica 24 dalle 7 alle 22; sabato 30 8-16; domenica 31 7-22.

Nel mese di settembre: 7 domenica 7-22;domenica 14 7-22; domenica 21 dalle 7 alle 22; domenica 28 dalle 7 alle 22.

Gli autisti dei mezzi pesanti che vorranno andare o tornare da Savona, dovranno servirsi del casello di Zinola. Gli agenti della polizia locale di Albisola Superiore presidieranno l'area pertinente al casello per fare rispettare la prescrizione.

Il divieto vale anche per le strade che conducono alla A10 Genova-Ventimiglia (corso Mazzini, l'Aurelia di corso Ferrari nel tratto compreso tra la rotatoria in località Vigo, all'intersezione tra la via Morando e corso Poggi, fino al ponte sul Sansobbia e in via Turati.