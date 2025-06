Il solstizio d’estate segna l’inizio della bella stagione: osservazioni solari con gli Astrofili Orione

Sabato 21 giugno alle ore 4.43 del mattino inizia ufficialmente l’estate. È il giorno del solstizio d’estate, il più lungo dell’anno: il Sole resterà sopra l’orizzonte per 15 ore e 20 minuti, dalle 5.48 fino alle 21:08.

A partire dal 22 giugno, le giornate cominceranno lentamente ad accorciarsi, inizialmente di appena 4 secondi al giorno. In modo quasi impercettibile, torneremo a vivere giornate sempre un po’ più brevi: tra un mese avremo già perso circa mezz’ora di luce.

Per celebrare il solstizio, l’Associazione Astrofili Orione organizza un evento pubblico sabato 21 giugno presso il centro polifunzionale “Le Officine”. Dalle 10 alle 12, sarà possibile osservare il Sole al telescopio.

Alle 13.28, in occasione del mezzogiorno solare vero, verrà eseguita la misurazione della distanza zenitale del Sole, partecipando così all’esperimento collettivo per calcolare il raggio terrestre con il metodo di Eratostene. L’iniziativa è promossa a livello mondiale dall’Unione Astrofili Italiani e dalla International Astronomical Union, e coinvolge scuole e gruppi scientifici in tutto il mondo.