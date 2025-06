Maltempo: a Loano annullato il concerto di Irene Grandi in piazza Italia

Il maltempo rovina i piani della "Notte Bianca" di Loano, annullato l'evento clou dell'appuntamento loanese: il concerto di Irene Grandi.

"A seguito di sopralluogo tecnico e alla luce del perdurare delle condizioni meteo avverse, l'organizzazione, la produzione e l'amministrazione comunale in accordo con il Coc hanno verificato l'assenza delle dovute condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'evento - si legge sulla pagina Facebook Visit Loano - quindi il concerto di Irene Grandi in piazza Italia è annullato".

"L'amministrazione comunale si è già attivata per riproporre sia il concerto che la 'Notte Bianca' in altra data da definire, sulla base delle disponibilità dell'artista e delle categorie economiche" si legge ancora sulla pagina riferimento delle informazioni turistiche del comune loanese.