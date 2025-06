Albenga, Podio: “Ordinanza anti-camper? Una presa in giro, il sindaco faccia rispettare le sue regole”

“Siamo stati chiamati da cittadini e commercianti albenganesi preoccupati per la situazione sul lungomare di Albenga. Quella che doveva essere un’ordinanza per regolare e garantire la sicurezza si è rivelata un enorme flop. Il sindaco e la sua amministrazione hanno fatto predisporre un’ordinanza che vieta il parcheggio di camper e roulotte lungo la passeggiata, ma ad oggi non viene minimamente rispettata”.

Lo dice in una nota il consigliere comunale albenganese Nicola Podio.

“Nessuno controlla, nessuno fa rispettare nulla, e i camper continuano a sostare liberamente, come sempre – prosegue -. Se un sindaco firma un’ordinanza, deve anche farla applicare. Altrimenti vuol dire che non ci crede. E allora dobbiamo pensare che questa amministrazione creda nel nulla. Perché, se fai fare un atto ai tuoi uffici, devi avere il coraggio di farlo rispettare con rigore. Invitiamo il sindaco e gli assessori a venire sulla passeggiata, guardare la realtà con i propri occhi e ordinare alla polizia locale di far rispettare le regole di civiltà che loro stessi hanno stabilito”.

“E già che ci sono, diano anche un’occhiata alla spiaggia: a inizio estate è in condizioni inaccettabili. Non si può pensare di accogliere i turisti così. Serve rispetto per la città, per chi ci vive e per chi la sceglie per le vacanze”, conclude Podio.