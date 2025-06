Estate e campi di grano, le spighe dorate danno spettacolo

È un vero e proprio spettacolo quello regalato dal grano maturato sotto il sole di giugno. L’impressione è quella di galleggiare in un mare dorato che si espande tra verde e cielo azzurro.

Sono così piccoli i chicchi di grano, eppure così preziosi! C’è tutto un mondo che gira attorno ad essi. Prima erba, poi spiga, poi farina e poi pane, è la trasformazione in cibo che alimenta, nutre e sostiene l’umanità.

Spighe dorate piegate dal peso e dal vento. Impossibile non rimanere incantati di fronte ai loro movimenti. Come una star, una bellissima spiga ondeggia fascinosa, in pose ammiccanti, ad ostentare la chioma.

Guardarla fluttuare nel campo sinuoso suscita il desiderio di un buon piatto di pasta, magari con il pomodoro fresco e il basilico, come da manuale… Si sente, che è estate.