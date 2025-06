Vado Ligure celebra San Giovanni con la grande musica del Trio Gasparini-Llucaci-Di Marco

Domenica 23 giugno, i Giardini di Villa Groppallo a Vado Ligure faranno da palcoscenico a un evento di grande rilievo culturale: nell’ambito di Accelerando Festival, i Concerti di Primavera si spostano eccezionalmente in una delle location più affascinanti della città, per un concerto speciale sostenuto dal Comune di Vado Ligure in occasione delle festività dedicate a San Giovanni, Santo Patrono della città.

Protagonista della serata sarà un trio d’eccezione, formato da Sabrina Gasparini (voce), Gentjan Llucaci (violino) e Alessandro Di Marco (pianoforte), che porteranno in scena un viaggio musicale attraverso la storia della musica italiana, dall’Opera lirica alle celebri composizioni di Ennio Morricone. Un percorso emozionante, capace di unire generazioni diverse nel nome della bellezza e della tradizione.

La direzione artistica è affidata a Cinzia Bartoli, che ha ideato un programma capace di fondere raffinatezza e accessibilità, pensato per coinvolgere il pubblico in un’esperienza musicale intensa e suggestiva.

L’appuntamento rappresenta un importante momento di decentramento culturale, che porta la musica fuori dalle sedi istituzionali per incontrare la cittadinanza in spazi vivi e condivisi. Villa Groppallo, con i suoi giardini storici, si trasformerà per una sera in un teatro all’aperto, regalando a Vado Ligure una serata di arte, emozione e identità. Ingresso libero fino a esaurimento posti.