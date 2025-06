Savona, il 28 e 29 giugno le elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati Territoriali di quartiere

terranno le elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati Territoriali di quartiere, uno strumento fondamentale per rafforzare la partecipazione e la coesione sociale.

Per partecipare al voto è necessario essere iscritti al proprio Comitato territoriale tramite i registri disponibili presso i referenti di zona. Questa operazione può essere svolta fino al giorno del voto. Fino a oggi i savonesi che si sono iscritti ai vari Comitati territoriali sono stati 1.350.

QUANDO E COME SI VOTA

Sabato 28 giugno

Si vota solo online sulla piattaforma “Votafacile” (www.votafacile.it) dalle ore 9 alle 20, utilizzando le credenziali che il referente di zona invia a chi è iscritto al Comitato territoriale. Per accedere è necessario possedere lo SPID o la CIE. Per il voto online c'è tempo per iscriversi al Comitato fino alle ore 14 del 26 giugno.

Domenica 29 giugno

Si vota solo in presenza presso i seggi predisposti nei quartieri, secondo gli orari indicati qui sotto. Chi non è ancora iscritto ai Comitati potrà farlo anche direttamente al seggio.

COSA FARE PER VOTARE

Per poter esercitare il diritto di voto è necessario aderire a un Comitato Territoriale, compilando l'apposito modulo da presentare ai referenti di zona (vedi sotto l'elenco delle mail). Ogni ogni cittadino può aderire a un solo Comitato Territoriale. I requisiti sono: aver compiuto 16 anni e avere un legame con il territorio (residenza, attività lavorativa, di studio, associativa in una realtà commerciale, professionale, produttiva, associazionistica o ad altre forme di legame con lo stesso.

COSA SI ELEGGE IL 28 E IL 29 GIUGNO

I savonesi eleggeranno i componenti del Direttivo dei Comitati territoriali di quartiere: un gruppo di persone – minimo 6, massimo 20 a seconda di quanto stabilito dal Comitato – che resta in carica cinque anni con il compito di rappresentare il quartiere, dare voce alle esigenze locali e realizzare le iniziative condivise dall’assemblea dei cittadini.

Il Direttivo è il motore operativo di un organismo più ampio: il Comitato Territoriale a cui si può iscrivere chiunque abbia voglia di dare il proprio contributo anche successivamente al voto del 28 e 29 giugno.

Come spiegano l'Assessore alla Cittadinanza Attiva Gabriella Branca e l'Assessore al Welfare Riccardo Viaggi: "Partecipare a questo processo significa cogliere un’occasione concreta per rafforzare le reti di comunità e riportare le persone al centro. Con la nascita di questi organismi è possibile migliorare la collaborazione, la vivibilità dei quartieri e diminuire la distanza tra singolo cittadino e struttura comunale".

Per ulteriori dettagli sulle modalità di voto e contatti dei referenti di zona consultare il sito www.comune.savona.it oppure scrivere a:

• centrosavona25@gmail.com

• comitatovillettavalloria25@gmail.com

• consigliovillapianalarusca@gmail.com

• quartierelavagnolacomitato@gmail.com

• fornacizinola@gmail.com

• vivereleze@gmail.com

• oltreletimbrosavona@gmail.com

Di seguito l'elenco con i 103 candidati e le 11 sedi di voto suddiviso per quartiere

CENTRO CITTA'

Sede di voto: piazza del Duomo, c/o Palazzo Santa Chiara, sede di “Futura”

Orario di voto: dalle 10 alle 18

Elenco candidati :

Guglielmo Bonaccorti 05/01/58

Tiziana Capriotti 15/02/60

Franca D’Arienzo 05/07/59

Alberto Delfino 13/05/65

Deborah Erminio 02/11/72

Maura Ghersi 27/05/67

Beatrice Giacardi 25/06/99

Manuela Gozzi 10/07/54

Antonella Guarneri 04/09/70

Monica Pastorino 13/03/72

Marcello Pizzi 19/11/82

Valerio Prestigiacomo 19/05/62

Enrico Pugi 14/08/60

Ingrid Rampini 07/07/67

Laura Rossi 01/09/67

Iolanda Sandrone 01/12/61

Silvano Tabò 25/09/66

Raul Zancan 04/07/64

Mariano Zito 10/02/48

VILLETTA VALLORIA

Sede di voto: via Giovanni Amendola 8 c/o “Giardini Baden Powell”

Orario di voto: dalle 10 alle 18

Elenco candidati :

Luisa Biavasco 04/08/48

Piero Billo' 12/03/65

Giorgio Burnengo 06/05/45

Luciano Costabile26/07/56

Ruggero De Gregori 22/03/46

Marco Ferrando 29/09/58

Donatella Ferrari 07/02/53

Luigi Ferro 31/01/54

Cristina Massa 23/11/59

Francesca Paparella 15/10/71

Silvia Oliva 07/02/85

Andrea Tomasini 02/10/52

Giulio Venturino 23/03/93

VILLAPIANA-LA RUSCA

Sede di voto: via San Lorenzo 23R c/o “La Generale

Orario di voto: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Elenco candidati :

Vito Brunetti 09/02/48

Tiziana Cassinello 11/07/70

Adriano Comai 04/09/58

Vito D'Ambrosio 17/06/60

Andrea Ferrari 16/09/99

Luigi Giorgio 18/01/54

Marzia Iogha' 15/10/80

Anna Ivaldi 27/09/54

Domenico Musto 25/03/86

Marco Picollo 18/12/64

Stefania Pons 06/10/57

Emilio Recagno 19/07/55

Mauro Rossello 10/03/59

Fabio Vaccaro 09/07/53

Guido Valdora 25/12/51

Valentina Vignolo 17/01/91

Leonardo Viti 03/08/77

LAVAGNOLA - SANTUARIO - MONTEMORO – MARMORASSI

Sede di voto: via Gio Agostino Abate 2, c/o”S.M.S. Libertà e Lavoro”

Orario di voto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19

Elenco candidati :

Maria Grazia Amerio 14/05/61

Angelo Bruzzone 26/10/75

Claudio Cerruti 21/09/79

Michele Fanni 31/05/90

Giovanni Ferrando 18/07/38

Fabrizio Ferro 31/03/74

Marinella Freccero 10/02/65

Marino Isetta 14/10/52

Giulio Milesi 21/03/70

Giovanni Oddera 19/12/54

Atena Amina Oliveri 16/11/06

Pierina Sanmartin 09/10/46

Matteo Scarone 10/08/98

Andrea Schiappacasse 23/04/71

FORNACI-ZINOLA

Sedi di voto e orari di voto:

1. Corso Vittorio Veneto 75R c/o “Giardini Serenella”, dalle 14 alle 18

2. Via Nizza 143R c/o “SMS Fratellanza Zinolese”, dalle 8 alle 13

Elenco candidati :

Giovanni Bennati 12/02/56

Fulvia Berretta 21/03/64

Rachele Bruzzone 06/11/86

Fabrizio Camoriano 24/06/80

Nicola Codispoti 07/05/50

Federica De Maestri 05/08/80

Francesca Di Giorgio 02/10/80

Carmela Mastrovito 25/04/77

Paolo Not 03/04/70

Antonio Pipicelli 03/08/57

Simona Scorza 28/10/80

Diego Stoppino 05/12/86

Annalisa Vigliargio 01/08/69

Tiziana Voarino 13/05/65

LEGINO-ZONA 167

Sede di voto: via Gabriello Chiabrera 4 c/o “SMS Milleluci”

Orario di voto: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Elenco candidati :

Marco Berta 11/07/61

Nidia Caprioli 10/01/40

Ugo De Crescenzo 26/05/45

Daniela Lupano 20/09/57

Emilio Mattei 21/04/48

Maura Montalbetti 19/02/57

Piero Musso 26/06/61

Miranda Orsi 19/01/53

Patrizia Papagno 31/01/67

Angelo Poggio 14/10/47

Roberta Polimeni 04/07/68

Gilda Rossi 25/07/62

OLTRELETIMBRO - CHIAVELLA – LA ROCCA

Sedi di voto e orari di voto

1. Parrocchia San Giuseppe piazza Martiri n.1; dalle 10 alle 17

2. Parrocchia San Paolo, via Giusti 2; dalle 10 alle 14

3. SMS La Rocca, via La Rocca di Legino n.62

4. Casa Zaccheo, via Tissoni; dalle 10 alle 14

Elenco candidati :

Mauro Accornero 28/05/57

Giampiero Aschiero 16/01/59

Antonella Bergonzi 06/05/57

Laura Bonica 16/09/48

Leila Caola 20/09/57

Antonella Ferrucci 27/02/65

Emilio Goslino 24/07/86

Sabrina Krenn 05/05/87

Angelo Magnano 16/12/63

Francesca Marzadori 16/11/62

Elena Parodi 29/01/95

Anna Rispoli 23/12/61

Riccardo Robertazzo 06/10/93

Gabriele Semeraro 25/03/85