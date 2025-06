Finale, ponte di San Giovanni tra controlli e sanzioni: blitz contro campeggi e venditori abusivi

Fine settimana di lavoro intenso per la Polizia Locale di Finale Ligure, complice il lungo ponte del 24 giugno, giorno dedicato al Santo Patrono San Giovanni, che ha coinciso con la stessa festività celebrata in numerose città del nord Italia, richiamando un notevole afflusso di visitatori.

In vista della stagione estiva, il Comando di via Ghiglieri ha già attivato il potenziamento dei servizi, che garantiranno la presenza degli agenti fino all’1:30 di notte, con orari ulteriormente estesi nei weekend e nelle settimane centrali di agosto, quando è previsto il picco delle presenze in città.

Tra le priorità dell’attività estiva, il controllo dei luoghi della movida e degli arenili per assicurare condizioni di sicurezza e tranquillità a residenti e turisti.

Il primo bilancio operativo include diversi interventi nella spiaggia libera di Finalmarina per lo sgombero di tende e gazebo non autorizzati, in violazione dell’ordinanza balneare e del Regolamento di Polizia Urbana. Ai campeggiatori abusivi è stata comminata una sanzione pecuniaria, oltre all’obbligo immediato di smontare le strutture.

Intensi anche i controlli in ambito commerciale complice la Fiera di San Giovanni Battista, che costituisce forte richiamo anche per venditori abusivi; gli agenti hanno sequestrato numerosa merce contraffatta e identificato due di loro, uno dei quali risultato anche irregolare sul territorio nazionale. Entrambi sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria.

Altri interventi nelle ore serali e notturne sono scattati per la musica ad alto volume proveniente da locali o attività temporanee. In un caso, un giovane è stato trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente: per lui scatterà la segnalazione alla Prefettura, come previsto dal Testo Unico in materia, mentre la sostanza è stata posta sotto sequestro.