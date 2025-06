Albenga d’Autore 2025: otto giorni di cultura, musica e grandi ospiti nel cuore della città

Dal 1° all’8 luglio, il centro storico di Albenga si trasformerà in un grande salotto culturale a cielo aperto grazie ad Albenga d’Autore, la rassegna estiva che porta in piazza libri, idee, musica, riflessioni e creatività per un pubblico di tutte le età.

L’edizione 2025 si articolerà tra Piazza dei Leoni, Piazza IV Novembre e Piazza San Michele, offrendo otto giornate dense di appuntamenti con autori di rilievo nazionale, interviste esclusive, spettacoli e incontri letterari.

"Albenga d’Autore è una rassegna in cui crediamo profondamente: un progetto che porta la cultura tra le persone, nelle nostre piazze, con un linguaggio accessibile e mai banale. Il nostro obiettivo è quello di offrire un programma di qualità che spazi tra letteratura, musica, riflessione e intrattenimento, coinvolgendo tutte le fasce d’età. Siamo orgogliose di ospitare anche quest’anno nomi di rilievo nazionale accanto a realtà editoriali locali, in un perfetto equilibrio tra prestigio e valorizzazione del territorio", dichiarano congiuntamente l’assessore alla Cultura Marta Gaia e l’assessore agli Eventi Camilla Vio.

Il sindaco Riccardo Tomatis sottolinea il valore della manifestazione: "Albenga d’Autore rappresenta uno dei momenti culturali più significativi dell’estate ingauna. È una rassegna che racconta il valore della cultura come strumento di dialogo, crescita e coesione. Il centro storico di Albenga si trasforma in uno spazio vivo e accogliente, dove cittadini e turisti possono incontrare autori, riflettere su temi attuali e divertirsi. Ringrazio tutti coloro che lavorano con passione per rendere possibile questo evento, che rende la nostra città sempre più attrattiva e vitale".

Il programma giorno per giorno:

1 luglio – Piazza dei Leoni

Alle 18.30 si terrà l’incontro “Riscoprirsi nell’imperfezione” con Nicolò Pareto, autore del romanzo Saliborn, e Claudia Granato, autrice della silloge Voce dell’imperfezione.

Alle 21.00 l’appuntamento è con Tigri d’inchiostro: Marco Vallarino, autore ligure noto per i suoi racconti noir e di fantascienza, intervista Renata Barberis.

3 luglio – Piazza dei Leoni

Il salotto letterario, condotto da Mariagrazia Timo in collaborazione con la Tipografia Bacchetta, prende il via alle 18.30 con la presentazione di Cicatrici di Gabriella Polito, memorie di guerra (2024), e Pennelli e veleno di Riccardo Badino, un delitto storico ambientato nel XV secolo (2025).

Alle 21.30 si prosegue con Color di Funghi di Mariano Dallerice (2024) e L’Isola Gallinara (2025), a cura di Silvio Riolfo Marengo e Daniele Strizioli. Interverranno Daniela Tagliafico (RAI), Giorgio Cangiano e il sindaco Riccardo Tomatis.

4 luglio – Piazza dei Leoni

Alle ore 21.00, va in scena Liguria delle Arti – Lo spettacolo della bellezza. Protagonista della serata sarà lo storico dell’arte Giacomo Montanari, accompagnato dalla musica del violino di Eliana Calamaro e dalla poesia di Pino Petruzzelli.

5 luglio – Piazza dei Leoni

Alle 18.30 appuntamento con Riviera in giallo, a cura di Delfino Moro Editore e condotto da Diego Delfino. Verranno presentati tre romanzi: Dalle paludi al cielo di Pupi Bracali, Dettagli preziosi di Rodolfo Rotondo e XVI Titolo Segretodi Carlo Schimmenti.

6 luglio

Alle 18.30 in Piazza IV Novembre si svolgerà lo spettacolo per bambini Capitan Bitorzolo e l’isola dei mostri, con Andrea Visibelli e Davide Panizza, accompagnato dallo show “Piratour” con Barbarada e Barbaraspa.

Alle 21.00, in Piazza San Michele, Dario Vergassola intervisterà il magistrato Nicola Gratteri in un atteso momento di approfondimento e confronto.

7 luglio – Piazza San Michele

Alle 18.30 è in programma l’incontro Libera di essere me con l’autrice Camilla Mancini, che presenterà il suo libro pubblicato da Mondadori nel 2025.

Alle 21.00, Luca Misculin introdurrà il suo Mare aperto, seguito da un incontro con Diego Bianchi, in arte “Zoro”.

8 luglio

Alle 18.30, in Piazza IV Novembre, Peppe Millanta presenterà il suo nuovo libro Il pescatore di stelle (Rizzoli, 2025), accompagnato dal laboratorio per bambini La barca dei desideri.

Alla stessa ora, in Piazza San Michele, Dario Vergassola sarà protagonista di un incontro dal titolo Liguria. Terra di mugugni e di bellezza (Mondadori, 2024).

La chiusura della rassegna è affidata, sempre in Piazza San Michele, all’incontro tra Dario Vergassola e Dargen D’Amico, alle ore 21.00, seguito da un DJ set.

Albenga d’Autore si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate, capace di unire voci autorevoli, nuovi talenti e grandi nomi in un contesto inclusivo, coinvolgente e aperto a tutti.

Per aggiornamenti e dettagli sul programma, è possibile consultare il sito Scoprialbenga e seguire i canali social del Comune di Albenga e di Scoprialbenga.