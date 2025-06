Nasce “Nord Ovest Vibes”: un ponte culturale tra Liguria e Piemonte nel segno di musica, gusto e bellezza dei territori

Unire territori attraverso cultura, enogastronomia e turismo: è questa l’ambizione di Nord Ovest Vibes, il nuovo progetto di interscambio culturale tra le città liguri di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano e dodici comuni del Piemonte, promosso nell’ambito della decima edizione di Monferrato On Stage.

L'iniziativa, annunciata negli scorsi mesi con la firma del protocollo tra le tre Amministrazioni locali savonesi per la promozione turistica e culturale, è stata presentata lunedì mattina nel corso di una conferenza stampa alla Regione Piemonte, alla presenza del presidente Cirio e dell’assessora al Turismo piemontese Marina Chiarelli, insieme ai principali rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti. A rappresentare la Liguria, il vicesindaco di Finale Ligure Maura Firpo e quello di Loano Gianluigi Bocchio, Fabio Gallo de L’Altoparlante e Roberto Grossi.

L’incontro ha sancito un’importante alleanza tra due aree dalle forti radici identitarie e vocazioni complementari: il Monferrato, con la sua ricchissima tradizione agricola, musicale e culinaria, e la Riviera ligure, con il suo patrimonio storico, paesaggistico e culturale. L’obiettivo annunciato è quindi quello di una sinergia nella comunicazione degli eventi, ma anche di dar corso a un vero e proprio percorso di contaminazione culturale in tema di storia, enogastronomia e cultura territoriale.

Il primo snodo dell’iniziativa è proprio Monferrato On Stage, rassegna itinerante che fino al 13 settembre animerà borghi e paesi tra le province di Asti, Torino e Alessandria con un ricco cartellone di eventi che fondono musica dal vivo, degustazioni, promozione del territorio e valorizzazione delle eccellenze locali.

Grande soddisfazione per la delegazione ligure: “Un altro importante passo per sviluppare strategie condivise di comunicazione e promozione, per costruire un’identità territoriale comune e rafforzare il posizionamento dell’area di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano sui mercati turistici nazionali ed esteri. Continuiamo a lavorare insieme per mettere gli eventi delle nostre città in rete e in collegamento con altre realtà territoriali, per aumentare le sinergie, il prestigio e la visibilità del nostro prodotto turistico-culturale”.

“Il percorso fatto in questi anni ci ha permesso di diffondere un nuovo modello di azione sul territorio ovvero, sinergia tra i soggetti attori dello sviluppo del territorio per una crescita comune di area e non campanilistica – è il commento di Cristiano Massaia, Presidente della Fondazione MOS – Il ringraziamento è rivolto a tutti i comuni che hanno siglato con la nostra organizzazione un accordo di collaborazione triennale secondo le norme dell'amministrazione partecipata in base alle nuove normative del terzo settore unico esempio di certo per ora nei nostri territori”.

“L’ATL è da sempre al fianco degli eventi di alto profilo e possiamo confermare che in dieci anni Monferrato On Stage ha seguito un grande percorso di crescita dando un contributo fondamentale allo sviluppo territoriale e turistico del Monferrato – aggiunge Mariano Rabino, Presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – Con un programma che unisce territorio, paesi, musica, cultura ed enogastronomia, Monferrato On Stage ben rappresenta la grande varietà dell'offerta piemontese ai suoi visitatori».