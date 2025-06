Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Loano, dov'è scattato l'allarme per un possibile incendio divampato all’interno del bar Class, locale situato lungo Corso Roma, lungomare della cittadina rivierasca.

Fortunatamente però nessuna fiamma aveva riguardato il locale, dov'era invece scattato, sembrerebbe per errore, il dispositivo antincendio. In pochi minuti, la zona è stata raggiunta dai Vigili del fuoco, prontamente intervenuti per verificare quanto successo.