Il Raduno Nazionale del Vespa Club Cairo torna con il fascino western: obiettivo 600 iscritti

Con l’arrivo dell’estate, si riaccendono i motori e gli animi: dal 18 al 20 luglio torna uno degli eventi più attesi dagli appassionati delle due ruote vintage – il Raduno Nazionale del Vespa Club Cairo Montenotte, giunto con orgoglio alla sua 4ª edizione e valido come quinta tappa del Campionato Gran Turismo. Un evento che, tra colline, cavalli e motori, unisce la passione per le due ruote con la bellezza del nostro territorio e il calore dell’ospitalità ligure.

L’edizione 2025 si svolgerà abbracciando più luoghi: le Scuderie dell’Abazia in località Fornelli a Mallare, il caratteristico borgo di Pallare, e lo storico borgo di Millesimo, cuore dell’ultima giornata. Il tema scelto per quest’anno è tutto da vivere: un’entusiasmante atmosfera western, dove ogni partecipante sarà invitato a lasciarsi coinvolgere dallo spirito del Far West, tra balli country, toro meccanico e tanto divertimento sotto le stelle.

Il raduno prenderà il via nel pomeriggio di venerdì, con l’accoglienza dei vespisti provenienti da tutta Italia (e anche dall’estero) presso il centro ippico dell’Abazia. Qui si potrà vivere una giornata immersi nella natura: chi vorrà potrà rinfrescarsi in piscina, fare una passeggiata a piedi o in sella a un cavallo, oppure semplicemente perdersi tra i sentieri a bordo della propria Vespa, riscoprendo il piacere della lentezza e della compagnia. La serata proseguirà con una ricca cena a Pallare, all’insegna della buona cucina locale e della convivialità. Musica, risate e brindisi accompagneranno il ritorno alle Scuderie, dove sarà possibile pernottare in tenda o camper, mentre per gli altri saranno disponibili sistemazioni curate da Federico Fasolato in hotel e B&B della zona.

Il sabato inizierà in relax: colazioni lente, piscina e cavalli, in un’atmosfera campestre che invita a staccare davvero la spina. Chi vorrà potrà pranzare direttamente al centro ippico, godendo ancora di qualche ora libera prima del giro turistico organizzato dal Vespa Club. Sarà un pomeriggio in movimento, tra curve dolci e panorami mozzafiato, per poi rientrare e prepararsi alla grande serata country, uno dei momenti più attesi. Il centro ippico si trasformerà in un villaggio western con cibo, musica e la sfida sul toro meccanico. DJ Matteo accompagnerà la festa e premierà i travestimenti migliori, in una serata dal sapore unico, fatta di stelle, grigliate e balli scatenati.

La domenica, il raduno si sposterà a Millesimo, uno dei borghi più belli d’Italia e finalista al concorso televisivo “Il Borgo dei Borghi”. Dopo la colazione e una passeggiata tra le vie del centro storico, i partecipanti partiranno in Vespa per un tour panoramico tra le colline della Valle Bormida, con una sosta aperitivo in un luogo suggestivo: il Lago dei Dolmen, immerso nella natura. Il rientro a Millesimo sarà accompagnato da un pranzo conviviale organizzato in collaborazione con la pro loco di Millesimo, durante il quale verranno premiati i Vespa Club e i partecipanti che si sono distinti per spirito, stile e partecipazione.

Durante tutti e tre i giorni sarà possibile vivere appieno il territorio: passeggiate libere tra i sentieri della vallata, tuffi in piscina, relax all’aria aperta e attività a cavallo curate da istruttori professionisti. È prevista un’ampia area gratuita per tende e camper, dotata di servizi igienici e docce, per chi vorrà vivere l’esperienza a stretto contatto con la natura.

Il presidente Silvano Timossi e tutto il Vespa Club Cairo Montenotte sono pronti ad accogliere i vespisti per un weekend all’insegna della passione, della libertà e dello spirito di condivisione. Dopo aver superato i cinquecento partecipanti lo scorso anno, l’obiettivo per questa edizione è puntare ancora più in alto, mirando a quota seicento, con arrivi attesi da tutta Italia e anche dall’estero.