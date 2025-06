Vado Ligure, alla Casa della Memoria la proiezione del documentario "La radice dell’ulivo"

Domenica 29 giugno alle ore 21 presso la Casa della Memoria a Vado Ligure, l'associazione Italia-Cuba, l’Anpi di Vado Ligure e l’Associazione Liguria/Palestina organizzano la proiezione del documentario “La radice dell’ulivo”.

Il film, reso disponibile dal Laboratorio Audiovisivo Chaski in collaborazione con Resumen Latinoamericano y del Tercer Mundo e con il sostegno della rete informativa Al-Mayadeen, è diretto dal regista Sergio Eguino Viera e nasce con l’obiettivo di informare, educare ed esprimere solidarietà con il popolo palestinese.

"'La radice dell’ulivo' racconta la storia di cinque palestinesi che vivono lontano dalla loro terra d’origine e condividono le loro esperienze in un contesto segnato dall’intensificarsi del genocidio e dell’occupazione israeliana, che dura da oltre 77 anni - spiegano gli organizzatori - Da lontano, Watan, Omaima, Murid, Baylasan e Bassel raccontano storie di lotta, perdita e speranza. Attraverso lettere, ricordi e scene di vita quotidiana, intrecciati al senso di impotenza causato dalla distanza, esprimono la loro incrollabile fede in un futuro di libertà per la Palestina, con il costante sostegno di Cuba, il Paese che li ospita".